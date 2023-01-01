Шарики цвета моря. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Владелица детского кафе Татьяна торопилась в детский сад за сыном Костей, но на пороге ее остановила музработник Полина Львовна. Она познакомила Татьяну со своим зятем, который пришел посмотреть на Костю, якобы очень похожего на его сына. Татьяна обещала пожаловаться заведующей на их непонятный интерес их семьи к ее ребенку, но Андрей попросил пожалеть его тещу. Он рассказал, что два года назад его жену и сына на глазах у Полины Львовны сбила машина, и показал фотографии мальчика, очень похожего на Костю. Вскоре Андрей снова появился в детском саду, чтобы извиниться за неприятный инцидент. Он подарил Татьяне цветы и пригласил их с Костей в цирк. Андрей попытался убедить Татьяну, что Полина Львовна может ей иногда помогать – погулять с Костей, когда она задерживается на работе. Через несколько дней, Татьяне пришлось воспользоваться его предложением, поскольку ей пришлось решать проблемы в бизнесе – новый арендатор пытался закрыть ее кафе. Придя за сыном в сад, она увидела, что Андрей учит ее сына кататься на новом велосипеде. Она отказалась принимать подарок, но Андрей признался, что делает все от души, поскольку Татьяна ему нравится. В этот же день вечером Костя заболел, и Андрей привез ей лекарства. Татьяна постепенно влюблялась в заботливого и внимательного поклонника, у них начался роман. Однажды Татьяна узнала, что ее возлюбленный – бездушный бизнесмен, который отказал ей в аренде помещения под детское кафе, почти лишив ее бизнеса. Она прогнала Андрея, запретив ему и Полине Львовне общаться с Костей. Однако Андрей прислал ей с Полиной Львовной документы на аренду. Татьяна простила Андрея, и они помирились.



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