Шапка live, или Искусство выживания. Олег Рой
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Шапка live, или Искусство выживания. Олег Рой

Шапка live, или Искусство выживания. Олег Рой (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Любовные романы, Юмор306 мин18+

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Сюжет

Читатель, ты, конечно, веришь в сказки? Кто из нас не рассказывал их, вернувшись домой позже положенного или отмазываясь от неинтересной встречи? Кто из нас не создавал их в своем воображении, заглянув в выразительные глаза сидящего напротив, совершенно незнакомого человека? А потому сказки уже давным-давно стали частью нашей с вами жизни и неудивительно, что они осовременились и, делая наше существование немного волшебней, сами слегка понабрались из него прозы.

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