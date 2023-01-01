Шапка. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Сестра Екатерины Коваленко Наталья уже в 3-й раз выходила замуж. На время свадебного путешествия она попросила одинокую Катю остаться с ее сыном Васькой. Екатерина и Васька очень привязались друг к другу. Екатерина оказывается в ситуации выбора между Васькой и своим женатым любовником, котор�ый приезжает несколько раз в году из другого города. Катя решает расстаться с любовником. Но возвращается сестра, и Кате приходится расстаться и с Васькой. Однажды, гуляя с Васькой на школьном дворе, Катя знакомится с Васькиным одноклассником Димкой и его овдовевшим отцом Вячеславом. Эта встреча полностью перевернула и наполнила смыслом и любовью жизнь Кати.



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