Шапка. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
Wink
Аудиокниги
Шапка. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Шапка. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство16+

Этa аудиокнига пока недоступна

Сюжет

Сестра Екатерины Коваленко Наталья уже в 3-й раз выходила замуж. На время свадебного путешествия она попросила одинокую Катю остаться с ее сыном Васькой. Екатерина и Васька очень привязались друг к другу. Екатерина оказывается в ситуации выбора между Васькой и своим женатым любовником, который приезжает несколько раз в году из другого города. Катя решает расстаться с любовником. Но возвращается сестра, и Кате приходится расстаться и с Васькой. Однажды, гуляя с Васькой на школьном дворе, Катя знакомится с Васькиным одноклассником Димкой и его овдовевшим отцом Вячеславом. Эта встреча полностью перевернула и наполнила смыслом и любовью жизнь Кати.

Шапка слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг