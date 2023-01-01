Шаолинь-менеджер: Как работать эффективно, не выбиваясь из сил. Клаудиа Маурер,Синг Ши (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Что общего может быть у монахов монастыря Шаолинь и современных менеджеров? Ведь предприятие – это не монастырь, а его сотрудники – не монахи. Ответ совсем прост: мастера Шаолиня обладают тысячелетней мудростью, которая может помочь и руководителям компаний действовать взвешенно и разумно. Из аудиокниги вы узнаете, как не выискивать ошибки и не расходовать на это лишнюю энергию, а усиливать собственный потенциал и потенциал сотрудников вы обретете внутреннюю ясность, которая поможет вам отличать важное от неважного, хладнокровно встречать повседневные вызовы и решительно действовать, когда это необходимо. Почему стоит слушать – Эта аудиокнига позволит вам изменить себя и свой стиль управления. – Вы научитесь последовательно и непрерывно себя совершенствовать. – Вы выйдете на принципиально новый уровень сознания своих возможностей, раскроете давно забытые способности и увидите свой скрытый потенциал. – В аудиокниге много практических упражнений, которые помогут ввести практику Шаолинь в свою жизнь. Одним из авторов выступил Ши Синг Ми – мастер Шаолинь, монах 32 поколения, головной мастер Европейской ассоциации Шаолинь (SEA), основатель официальных школ Шаолинь в Италии и Швейцарии, директор-представитель монастыря Шаолинь в международных ассоциациях.



Шаолинь-менеджер: Как работать эффективно, не выбиваясь из сил слушать на видеосервисе Wink.