Шанс. Внедрение. (Я в моей голове). Книга 1. Сергей Савелов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Я решил попробовать свои силы в популярном ныне разделе фантастики о «попаданцах», впечатлившись произведениями некоторых авторов жанра Альтернативной истории. Наиболее мне интересен период позднего СССР. Мой опус можно отнести к разряду «фанфиков», но мне захотелось попробовать обойтись �без значимых «роялей», используя только свою память, навыки, умения из будущего, физические возможности и данные меня настоящего. Хочется проверить, что получится. 1-я книга закончена. Ранее произведение называлось «Я в моей голове».Содержит нецензурную брань.



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