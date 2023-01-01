Шаман. Похищенные. Константин Калбазов (книга, 2020) слушать онлайн

В критической ситуации ты не поднимешься до уровня своих ожиданий, а упадешь до уровня своей подготовки. Именно этого принципа придерживается Игорь Бородин, похищенный с другими землянами и оказавшийся невольным участником разыгранного таинственными кукловодами жестокого реалити-шоу в каком-то параллельном мире. Торговые караваны, путешествия по бескрайним и малонаселенным просторам, пустоши мертвых городов, схватки с кочевниками, горцами и бандитами. Адреналин, бушующий в крови адским варевом. Этот мир пришелся Бородину словно костюм, сшитый по его меркам. Но всего лишь одна ложка дегтя портит бочку меда. Ему претит то, что его жизнь оказалась разменной монетой в чьей-то забаве. И упорства и решительности ему не занимать. А потому кукловодам лучше бы приготовиться к неприятностям.



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