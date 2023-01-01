Шаман. Ключи от дома. Константин Калбазов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Мир фронтира, пустоши погибших городов, сбор ресурсов, оставшихся после практически погибшей цивилизации, интриги, схватки не на жизнь, а на смерть… Бородин всегда подспудно к этому стремился. Он, можно сказать, жил этим на протяжении нескольких лет. И наконец то, чего он так желал, сбылось. Перед ним новый мир, полный загадок и приключений. Жизнь, без сомнения, удалась, коль скоро оказался там, к чему ты, по сути, готов и – чего уж там – где тебе по-настоящему нравится. Но… Всегда есть это самое «но». Не по нутру ему то, что он попал сюда волей каких-то таинственных кукловодов, постоянно довлеющих над заброшенными в этот мир землянами. Он не прочь здесь остаться. Но это должен быть его выбор, и ничей больше. Именно поэтому ради обретения ключа, ведущего домой, он будет драться до последней возможности, как говорится, не щадя живота своего. Не говоря уж о кукловодах. И лучше бы им приготовиться к неприятностям.



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