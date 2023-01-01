Шальные деньги. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Семья Томиных всегда жила скромно, от зарплаты до зарплаты. Но однажды Аркадию повезло – он выиграл в лотерею миллион. Аркадий не хочет делиться деньгами с женой и сыном. Он не может придумать, как потратить деньги, и изводит семью постоянными скандалами. Жена Мария пытается образумить мужа, но, поняв, что это бесполезно, уезжает с сыном к маме. Аркадий не обращает внимания на уход жены – все его мысли посвящены миллиону. Вскоре новоявленного миллионера захватывает новая жизнь. Аркадий знакомится с молодой красавицей Инной. Для того, чтобы очаровать Инну, Аркадий покупает себе машину. Инна надеется, что повстречала настоящего миллионера и начинает строить планы на дальнейшую безбедную жизнь. Аркадий вынужден ее разочаровать – у него всего один миллион, и он не спешит с ним расставаться. Но жизнь вынуждает это сделать – сын Павел рассказывает Аркадию, что тяжело заболела бабушка и ей нужны деньги на лекарства. Инна отговаривает Аркадия давать деньги семье. Но Аркадий не может бросить в беде своих близких. Тогда Инна, подглядев, где Аркадий прячет деньги, крадет их и уезжает из города. Аркадий пытается догнать Инну, но попадает в аварию. Приходит в себя он только в больнице. Аркадий понимает, что остался у разбитого корыта – без денег, без машины, без любовницы. Но у него остается главное – его семья. Жена Мария дежурит у постели и, как только Аркадий приходит в себя, он просит у нее прощения. Мария прощает непутевого мужа, взяв с него слово никогда больше не испытывать судьбу.



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