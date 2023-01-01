Шаль. Олег Рой
Wink
Аудиокниги
Шаль. Олег Рой

Шаль. Олег Рой (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Современная проза451 мин12+
Аудиокнига в подписке «Wink Всё в одном»

Сюжет

От Милы ушел супруг. И кто бы мог подумать, что на ее сторону встанет… свекровь! И не только встанет, но и проживать невестка с матерью мужа будут вместе! Этот необычный, редкий для всех времен тандем обусловлен и чувством вины за непутевого Арсения, и заботой о внучке, девочке одаренной и необычной. Но выдержит ли материнское сердце сыновний бунт? Сможет ли свекровь смириться, что рядом с Милой рано или поздно окажется другой мужчина?

Шаль слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг