Шахта Шепчущих Глубин. Том I. Евгений Астахов
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Аудиокниги
Шахта Шепчущих Глубин. Том I. Евгений Астахов

Шахта Шепчущих Глубин. Том I. Евгений Астахов (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фэнтези626 мин16+
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Сюжет

Тени сгущаются над головой Гвиндена и Фурии. Поиски пропавшего брата вождя и загадочного кукловода, намеренного уничтожить Дом Эвер'харн. Количество вопросов к их погружению в Виашерон нарастает, но ответы искать некогда. Беги и сражайся. Остановка значит смерть.

Шахта Шепчущих Глубин слушать на видеосервисе Wink.

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Фэнтези

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