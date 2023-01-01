Шахта Шепчущих Глубин. Том I. Евгений Астахов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Тени сгущаются над головой Гвиндена и Фурии. Поиски пропавшего брата вождя и загадочного кукловода, намеренного уничтожить Дом Эвер'харн. Количество вопросов к их погружению в Виашерон нарастает, но ответы искать некогда. Беги и сражайся. Остановка значит смерть.



Шахта Шепчущих Глубин слушать на видеосервисе Wink.