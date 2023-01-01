WinkАудиокнигиШахта Шепчущих Глубин. Том I. Евгений Астахов
Шахта Шепчущих Глубин. Том I. Евгений Астахов (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фэнтези626 мин16+
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Сюжет
Тени сгущаются над головой Гвиндена и Фурии. Поиски пропавшего брата вождя и загадочного кукловода, намеренного уничтожить Дом Эвер'харн. Количество вопросов к их погружению в Виашерон нарастает, но ответы искать некогда. Беги и сражайся. Остановка значит смерть.
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