Шахматная партия. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн
Сюжет
Детский хирург Григорий Зинчук был профессионалом высокого класса, не боялся самых сложных операций. Его пациенты всегда выздоравливали. Однажды он взялся помочь мальчику, шансов у которого практически не было. Операция закончилась гибелью ребенка. С того момента Григорий сильно изменился, потерял веру в себя и начал пить. Заведующая больницей Татьяна Иннокентьевна потребовала, чтобы он или бросил пить, или увольнялся. Григорий понял, что может потерять свою любимую работу. Он решил измениться. О его планах узнала сестра Катя, она очень обрадовалась. Из разговора с ней Григорий узнал, что анестезиолог в его отделении Лилия давно в него влюблена. Григорий пригласил Лилию на свидание, но когда они прогуливались, он увидел мать погибшего ребенка Светлану Родникову. Григория снова стала мучить неуверенность в себе. Вскоре Катя обратилась к нему за помощью, у ее дочки нашли кисту, нужна была операция. Катя боялась доверить дочь кому-либо, кроме брата. Григорий собрался отказаться от операции, но Катя стала умолять его, и он согласился. День операции близился, Григорий убеждал себя в том, что справится. Однако на улице он снова увидел Родникову и понял, что напрасно согласился. Катя, Лиля и Татьяна Иннокентьевна обвинили его в трусости. Григорий написал заявление об уходе. Неожиданно к нему домой пришла Родникова. Она рассказала, что Катя умоляла ее поговорить с братом. Родникова объяснила, что простила Григория, она поняла, что он хотел помочь ее сыну, но он не всесилен. Григорий и Родникова еще долго говорили. Утром Григорий понял, что проснулся другим человеком, он смог справиться со своими страхами. Григорий убедил сестру в том, что сможет сделать операцию племяннице. Удалось ему договориться и с Татьяной Иннокентьевной. Операция прошла блестяще. Сестра с братом помирились, Татьяна Иннокентьевна вернула на работу Григория, а Лиля согласилась выйти за него замуж.
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