Сговорчивый жених. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Сговорчивый жених. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Сговорчивый жених. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство28 мин16+

Сюжет

Жена начальника цеха Семена Бойко уехала на заработки в Москву и наказала мужу – строго следить за дочерью- студенткой Любой. Но вскоре Семен замечает, что его Люба располнела. В ходе скандального разговора между отцом и дочерью выясняется, что дочь беременна. Сроки уже большие и аборт невозможен. Имя отца своего ребенка Люба не называет. Семен решает найти виновника беременности и заставить жениться на Любе. Подруга дочери сообщает Семену, что за ней ухаживает студент Игорь и дает телефон парня. Семен встречается с Игорем. Тот признается, что Люба ему нравится, но отвергает свою причастность к ее беременности. Семен думает – Игорь его обманывает, приходит в дом к Игорю и пытается договориться о предстоящей свадьбе с отцом Игоря – Геннадием. Отцы находят общий язык и сводят детей. Семену кажется, что Игорь колеблется и обещает парню подарить автомобиль сразу после свадьбы. После того, как Люба и Игорь подали заявление в ЗАГС, в доме Семена появляется нахальный Петр – будущий отец Любиного ребенка. Это шофер из деревни, где Люба каждое лето живет у бабушки. Семену не нравится Петр. И вскоре, увидев, как он поднимает руку на Любу, Семен прогоняет Петра и и решает, что их семья сама вырастит малыша. Но к Любе неожиданно начинает приходить Игорь. Однажды Семен видит, как Игорь и Люба целуются. Он искренне возмущается, неужели Игорю так нужна машина, что он готов играть чувствами Любы?? Узнав об автомобиле, Люба прогоняет Игоря. Игорь уверяет, что по-настоящему любит Любу. Семен советует завоевать Любу. Семену звонит расстроенный отец Игоря и сообщает: его сын бросил все и собирается ехать на заработки, за машиной, чтобы доказать Любе отсутствие всякой корысти. Люба слышит этот разговор и немедленно отправляется на вокзал, чтобы остановить Игоря. Отцу она признается, что и сама влюбилась в сговорчивого жениха.

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