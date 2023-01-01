Северная формула счастья. Как жить, чтобы вам завидовал весь. Ану Партанен
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Северная формула счастья. Как жить, чтобы вам завидовал весь. Ану Партанен

Северная формула счастья. Как жить, чтобы вам завидовал весь. Ану Партанен (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Саморазвитие, Нон-фикшн600 мин16+

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Сюжет

Ану Партанен родилась и выросла в Финляндии. Она была успешной журналисткой и не собиралась покидать родину… пока не вышла замуж за американца и не сменила дом на быстрый и шумный Нью-Йорк. Скандинавская модель общества сводит к минимуму все формы зависимости, людей друг от друга, детей от родителей, подчиненных от работодателей. В американской – все наоборот. Автор уверена: Финляндия – не идеал, но почему она считается самой счастливой страной в мире? Исследуя принципы скандинавской жизни, Партанен рассказывает, почему счастье заключается не в том, чтобы выделяться из толпы, как жить размеренно без постоянной погони за большим и что нужно для того, чтобы быть оптимистом.

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