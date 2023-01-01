Сестры. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Сестры. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Сестры. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство16+

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О книге

Мать перед смертью рассказала 30-летней Маргарите Рубниковой, что у нее есть сестра – двойняшка Лена. Лена оказалась бывшей воспитанницей детдома, у которой не было ни семьи, ни своего жилья. Рита пригласила ее к себе. Вскоре Лена начала носить ее одежду, сделала такую же прическу, как у Риты и даже стала флиртовать с мужем Риты – Володей. Когда Рита возмутилась, Лена рассказала ей о том, что мать оставила ее в детдоме, потому что испугалась, что не сможет прокормить вторую дочь. Рита чувствовала себя виноватой в том, что Лена не знала материнской любви. Как-то придя с работы, Рита увидела, что Володя пытается изнасиловать Лену. Рита выгнала мужа, ей было бесконечно стыдно перед сестрой. Она не знала, как еще загладить свою вину, вину своей матери и своего мужа перед Леной. Психолог предположил, что Лена ведет какую-то игру, но Рита не поверила. Не поверила она и Володе, который пытался убедить Риту в том, что Лена все подстроила. Но однажды придя домой и, услышав, как Лена просит детей называть ее мамой, Рита поняла: психолог и муж правы. Рита испугалась, она не знала, чего добивается сестра. По совету психолога, Рита вернула мужа. Лена наконец-то призналась в том, что ею двигало. Оказалось, что она не может иметь детей, узнав об этом, Лена бросила жениха и решила переехать к Рите. Рита нашла бывшего жениха Лены и помогла им вновь обрести друг друга.

Сестры слушать на видеосервисе Wink.

Жанр
Культура и искусство, Психология

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