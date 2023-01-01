Сестрица Аленушка. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Спокойное течение семейной жизни Светланы и Дмитрия Романовых нарушилось в тот день, когда из-за границы, после несчастливого брака и скоропалительного развода вернулась сестра Дмитрия – Алёна. Дмитрий стал так много времени проводить с Алёной, что Светлана забеспокоилась. Когда Светлана собиралась в театр, куда они должны были пойти с Дмитрием, тот неожиданно сообщил, что передумал идти – Алёну надо морально поддержать, поскольку она находится в трудной ситуации, и он поедет к ней. Светлана возмутилась, и тогда Дмитрий накричал на неё. Через некоторое время Светлана и Дмитрий собрались навестить мать Дмитрия, Ирину Ивановну. По дороге Дмитрий решил заехать за сестрой, которую пришлось долго ждать, поскольку она ещё не была готова. Улучив момент, Светлана сделала Алёне замечание, но та заявила, что для брата она всегда будет на первом месте, а Светлане придётся с этим смириться. В гостях у Ирины Ивановны только Светлана помогала ей накрывать на стол. Алёну хлопоты по дому как будто не касались. Зато она с благосклонностью принимала комплименты Дмитрия, певшего дифирамбы по поводу её внешности. Светлана, наконец, не выдержала и поинтересовалась, почему это от такой замечательной жены отказался муж-иностранец. Алёна обиделась. Обиделся и Дмитрий. Дома он почти не разговаривал со Светланой, а затем потребовал, чтобы она извинилась перед Алёной. Они поссорились. На следующий день Дмитрия допоздна не было дома. Наконец, он пришёл. И снова вместе с сестрой. Светлане Дмитрий объяснил, что Алёне кто-то подарил билеты в кино, и они пошли туда вместе, а телефон он выключил, чтобы тот не звонил во время сеанса. Светлану возмутил поступок мужа. Дмитрий и Светлана снова поссорились, и Светлана заявила, что разведётся с ним. Однако, чуть рассудив, она решила попробовать подружиться с Алёной. Та, казалось, была этому рада и даже предложила свою помощь в выборе модного наряда для Светланы. Однако вскоре Светлана поняла, что коварная Алёна решила выставить её на всеобщее посмешище и специально убедила надеть старые немодные вещи. Ирина Ивановна объяснила Светлане, что Дмитрий и Алёна были неразлучны с детства, и Дмитрий всегда защищал сестру. Однажды Дмитрий предложил Светлане сходить с подругой в кафе. Почувствовав себя плохо, Светлана вернулась домой раньше времени и застала Дмитрия и Алёну в постели. Светлана пришла в ужас. Она приняла решение развестись с извращенцем-мужем и сообщила об этом Ирине Ивановне. Та рассказала Светлане, что, оказывается, Дмитрий и Алёна не родные брат и сестра. Дмитрий пришёл просить прощения у Светланы, объяснив, что с детства был влюблён в Алёну, но теперь у них уже всё кончено. Светлана прогнала Дмитрия.



Сестрица Аленушка слушать на видеосервисе Wink.