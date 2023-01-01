Сестра невесты. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Павел Лобанов собрался жениться. Его невеста Полина Тахтарова занималась подготовкой к свадьбе. Всё было хорошо до тех пор, пока сестра Полины, Вика не стала вдруг оказывать Павлу всяческие знаки внимания, а потом неожиданно предложила ему жениться не на сестре, а на ней. Павел попал в сложную ситуацию. Он не хотел ссориться с будущей родственницей накануне свадьбы, и, в то же время, не знал, как рассказать Полине о странном поведении Вики. За день до свадьбы Павел пришёл в дом Тахтаровых. Ему открыла Вика, которая сказала, что Полина с отцом поехали менять туфли. Вика снова стала делать Павлу весьма прозрачные намёки и тот, испугавшись, попытался убежать. В этот момент из комнаты вышел будущий тесть Алексей Иванович. Он радостно объявил Павлу, что тот успешно прошёл проверку. Оказалось, всё было подстроено тестем, и Полина знала об этой глупой проверке. Павел был взбешён, но вскоре успокоился. После свадьбы молодые стали жить в квартире Павла. Полина пыталась помирить Павла с Викой, но обида в его душе не затихала. Однажды он встретился с Викой, которая должна была передать ему какие-то вещи для Полины. Вика вдруг сказала ему, что никогда не согласилась бы на эту дурацкую проверку, если бы Павел, на самом деле не был бы ей симпатичен. Павел был озадачен. Вика пришла в дом Лобановых, чтобы помочь сестре по хозяйству. Она снова стала кокетничать с Павлом, а потом поцеловала его. Домой вернулась Полина. Она сообщила, что беременна и из-за проблем со здоровьем должна на некоторое время лечь в больницу. Полина попросила Вику приходить к Павлу, чтобы помогать убираться в квартире и готовить ему еду. Павел стал было возражать, но Вика сказала, что будет приходить вместе с тестем. На следующий день Павел решил объясниться с Викой и сказать ей, что у них ничего не может быть. Вика неожиданно расплакалась и призналась, что влюбилась в Павла, хоть это и подло по отношению к сестре. Она поцеловала Павла. Павел не устоял, и они стали близки. Беременность Полины протекала с осложнениями, и она продолжала находиться в больнице. Роман Павла и Вики не имел продолжения. Они оба понимали, что эта связь невозможна. На восьмом месяце у Полины случились преждевременные роды, и она умерла. Оказалось, что у неё был порок сердца, о котором она не рассказывала Павлу. Вика пришла к Павлу, который пытался в одиночку растить ребёнка, и предложила свою помощь. Павел попытался прогнать её, но она сказала, что ребёнок сейчас важнее и осталась у него.



Сестра невесты слушать на видеосервисе Wink.