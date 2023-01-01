Сестра милосердия. Мария Воронова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Для того, чтобы обрести счастливую семью, недостаточно быть княжной – в этом Элеонора Львова успела убедиться в стенах Смольного института. Еще нужно быть красивой и богатой, чем эта серьезная и умная девушка похвастаться не может. А потому, не дожидаясь выпускного бала, она бросает Смольный и становится медицинской сестрой. На ее счету тысячи спасенных жизней. Но вот устроить свою жизнь у Элеоноры возможности нет – потому что она безответно влюблена в доктора Воинова, который идет служить в Красную Армию. А что может быть преступнее в глазах девушки «из благородных»?..



Сестра милосердия слушать на видеосервисе Wink.