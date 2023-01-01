Сэру Филиппу, с любовью. Джулия Куин
Wink
Аудиокниги
Сэру Филиппу, с любовью. Джулия Куин

Сэру Филиппу, с любовью. Джулия Куин (книга, 2003) слушать онлайн

2003, Аудиокнига
Зарубежная литература, Любовные романы783 мин18+

Сюжет

Необычная любовная история. Удастся ли сэру Филиппу покорить сердце насмешливой красавицы Элоизы? О чем должна мечтать старая дева? Конечно, о браке! Что должна сделать она, получив письмо с предложением руки и сердца от одного из самых завидных женихов лондонского света? Конечно, прийти в восторг! Но отнюдь не восторг вызывает у Элоизы Бриджертон предложение сэра Филиппа Крейна! По чести сказать, эта насмешливая красавица и вовсе собирается отказать сэру Филиппу – и откажет, если «этот наглец» в твердо установленные сроки не покорит ее сердце!..

Сэру Филиппу, с любовью слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг