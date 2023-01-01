Сергей Павлович Королев – мой отец. Наталия Королева (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Издание посвящено жизни и трудам академика Сергея Павловича Королева, знаменитого конструктора ракетно-космической техники, дважды Героя Социалистического труда, лауреата Ленинской премии. С его именем связана эпоха первых замечательных достижений в области освоения космоса. Выдающийся ученый и крупнейший конструктор ракетно-космической техники, академик С.П. Королeв навеки вошeл в историю, положив начало осуществлению самой дерзновенной мечты человечества – мечты о покорении космоса. Автор книги – дочь великого конструктора, доктор медицинских наук, профессор Наталия Сергеевна Королева – совершила настоящий подвиг, посвятив многие годы сбору и изучению богатейшего фактического материала в 16 разных архивах, в том числе в архивах главной военной прокуратуры, Федеральной Службы безопасности, в архиве Президента Российской Федерации, Российском государственном архиве и других. В книге читатель познакомится с семьей, детством, годами учeбы, первыми шагами в проектировании и испытании ракетной техники, тяжeлыми годами ареста и заключения С.П. Королева, а также годами его величайшего триумфа, когда была осуществлена его заветная мечта – запуск пилотируемых космических кораблей с космонавтами на борту. Именно под руководством С.П. Королева была создана первая в мире межконтинентальная баллистическая ракета, запущен первый в мире искусственный спутник Земли, был осуществлeн первый в мире полeт космического корабля с человеком на борту (Юрий Гагарин) и совершeн первый в истории выход...Слушайте книгу.



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