Сергеевна и Максимовна. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Муж домохозяйки Ольги Леонид работал вахтовым методом на севере. По деревенским меркам их семья была довольно обеспеченной, своим достатком Ольга часто хвалилась перед Анфисой, соседкой и матерью – одиночкой. Однажды Ольга узнала о том, что ее дочь Варвара встречается с сыном Анфисы Глебом. Не такую судьбу хотела Ольга дочери и потому отчаянно воспротивилась будущему браку. В конце концов, ей удалось рассорить Варвару и Глеба. Вскоре она узнала, что Варвара беременна. Ольга согласилась на скоропалительный брак дочери с Глебом, но не тут-то было. Обидевшись на слова Ольги, Анфиса спрятала паспорт своего сына, чтобы он не смог написать заявление в ЗАГСе. Глебу надоело то, что им манипулируют мать и соседка, он уговорил Варвару сбежать с ним в город. Глеб перевелся на заочное отделение и… спустя короткое время получил повестку в армию. Ценой больших усилий Ольге удалось выкрасть паспорт Глеба. Молодые поженились, но Анфиса не простила сыну непослушания. Ему пришлось жить у жены. В свою очередь, Ольга не смогла простить Глебу то, что ей пришлось отдать за него свою дочь. При каждом удобном случае, а уж тем более, если рядом оказывалась Анфиса, Ольга демонстрировала свое недовольство зятем. В это время из очередной вахты вернулся Леонид. Увидев, как жена самодурствует, он поссорился с Ольгой и увез молодых в город, где снял им квартиру. Оставшись в одиночестве, Ольга, наконец, стала задумываться о том, как она относилась к своим близким.



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