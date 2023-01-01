Серебряная свадьба. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
Wink
Аудиокниги
Серебряная свадьба. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Серебряная свадьба. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство30 мин16+

Сюжет

Много лет назад муж Дмитрий ушел от Аллы Романовой к другой женщине. Алла не сказала ему, что ждёт ребёнка, и воспитала сына Эдуарда одна. Известие о том, что сын после окончания института решил уехать в Петербург, очень расстраивает Аллу. Она знакомит Эдика со своей студенткой Машей Трофимовой, надеясь, что, если у него будет в родном городе любимая девушка, он передумает уезжать. Поняв, что переубедить сына не удастся, Алла находит в социальной сети страничку бывшего мужа, который живет в Петербурге, и просит его присмотреть за сыном. На следующий день Дмитрий приезжает. Алла ставит ему условие: он увидит сына, только, если не признается Эдику в том, что он его отец. Сыну она сказала, что ему поможет в Петербурге ее старый знакомый. Дмитрий рассказывает Эдику правду. Сын обвиняет Аллу в том, что из-за нее он вырос без отца. Алла настаивает, чтобы Дмитрий уехал, но Эдик против. Дмитрий признается Алле, что всю жизнь любил только ее одну, и предлагает ей переехать к нему. Алла готова согласиться, чтобы быть рядом с сыном. Узнав, что Алла сама собирается переехать в Петербург, Эдик решает остаться дома. Алла понимает, что чрезмерно опекала сына. Она соглашается переехать к Дмитрию. Эдик обещает ее навещать. Узнав, что с момента свадьбы Дмитрия и Аллы прошло 25 лет, Эдик и Маша поздравляют их с серебряной свадьбой.

Серебряная свадьба слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг