Серебряная свадьба. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Много лет назад муж Дмитрий ушел от Аллы Романовой к другой женщине. Алла не сказала ему, что ждёт ребёнка, и воспитала сына Эдуарда одна. Известие о том, что сын после окончания института решил уехать в Петербург, очень расстраивает Аллу. Она знакомит Эдика со своей студенткой Машей Трофимовой, надеясь, что, если у него будет в родном городе любимая девушка, он передумает уезжать. Поняв, что переубедить сына не удастся, Алла находит в социальной сети страничку бывшего мужа, который живет в Петербурге, и просит его присмотреть за сыном. На следующий день Дмитрий приезжает. Алла ставит ему условие: он увидит сына, только, если не признается Эдику в том, что он его отец. Сыну она сказала, что ему поможет в Петербурге ее старый знакомый. Дмитрий рассказывает Эдику правду. Сын обвиняет Аллу в том, что из-за нее он вырос без отца. Алла настаивает, чтобы Дмитрий уехал, но Эдик против. Дмитрий признается Алле, что всю жизнь любил только ее одну, и предлагает ей переехать к нему. Алла готова согласиться, чтобы быть рядом с сыном. Узнав, что Алла сама собирается переехать в Петербург, Эдик решает остаться дома. Алла понимает, что чрезмерно опекала сына. Она соглашается переехать к Дмитрию. Эдик обещает ее навещать. Узнав, что с момента свадьбы Дмитрия и Аллы прошло 25 лет, Эдик и Маша поздравляют их с серебряной свадьбой.



Серебряная свадьба слушать на видеосервисе Wink.