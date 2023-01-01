Серебро и пламя. Книга 2. Катерина Полянская (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Тенерра с ее холодами и жестокими испытаниями осталась позади. Жизнь продолжается. Ллана дома, и, пожалуй, теперь она готова столкнуться со своими личными монстрами. Монстры тоже готовы. Особенно один. Но ничто уже не будет по-прежнему, потому что мир в объективе фотоаппарата утратил краски, н�а пальце сияет кольцо кронс-тьеры, а кожу обжигает знак повелителя ледяного измерения. И пути назад нет…



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