WinkАудиокнигиСеребро и пламя. Книга 2. Катерина Полянская
Серебро и пламя. Книга 2. Катерина Полянская (книга, 2022) слушать онлайн
2022, Аудиокнига
Фэнтези16+
Этa аудиокнига пока недоступна
Сюжет
Тенерра с ее холодами и жестокими испытаниями осталась позади. Жизнь продолжается. Ллана дома, и, пожалуй, теперь она готова столкнуться со своими личными монстрами. Монстры тоже готовы. Особенно один. Но ничто уже не будет по-прежнему, потому что мир в объективе фотоаппарата утратил краски, н�а пальце сияет кольцо кронс-тьеры, а кожу обжигает знак повелителя ледяного измерения. И пути назад нет…
Серебро и пламя слушать на видеосервисе Wink.