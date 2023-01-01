Сердцу не прикажешь. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн
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Сюжет
Сергей Шишкин собирается жениться на официантке Марине Кузнецовой. Однако мать категорически против этого брака. Любовь Васильевна считает Марину плохой хозяйкой и транжирой и уверена, что она изменяет Сергею. Кроме того, Любовь Васильевна всегда мечтала, чтобы сын женился на соседке Катеньке Кучеренко. Сергей переживает, что ему не удается примирить мать и невесту, и решает согласиться с Мариной переехать на съемную квартиру. Он сообщает об этом матери. Возникает очередная ссора. А ночью матери становится плохо с сердцем. На помощь приходит соседка Катя – она работает медсестрой. Сергей понимает, что не может бросить больную мать, и просит Марину еще немного подождать. Но Марина уходит от Сергея. От соседа Виталия Сергей узнает, что у ресторана, где работает Марина, плохая репутация, и Виталий сам видел, как Марина после вечерней смены садилась в машину к какому-то мужчине. Марина тоже не стала ничего отрицать и лишь попросила оставить ее в покое. От отчаяния Сергей напился, а утром проснулся в собственной квартире… в постели с Катей. Мать сказала, что Сергей сам вчера привел Катю и обещал на ней жениться. Но Сергей ничего не помнит, и жениться на Кате не собирается. Катя сообщает, что у нее в квартире начался ремонт, и просится пожить у Шишкиных. Любовь Васильевна радостно соглашается, и Катя вселяется в комнату Сергея. Но Сергей уходит спать в другую комнату. А вскоре сосед признается, что оговорил Марину по просьбе Кати, потому что должен был ей денег, и за это она простит ему долг. Сергей уходит из дома и снимает квартиру. А вскоре мирится с Мариной.
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