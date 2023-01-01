Сердцу не прикажешь. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Сергей Шишкин собирается жениться на официантке Марине Кузнецовой. Однако мать категорически против этого брака. Любовь Васильевна считает Марину плохой хозяйкой и транжирой и уверена, что она изменяет Сергею. Кроме того, Любовь Васильевна всегда мечтала, чтобы сын женился на соседке Катеньке Кучеренко. Сергей переживает, что ему не удается примирить мать и невесту, и решает согласиться с Мариной переехать на съемную квартиру. Он сообщает об этом матери. Возникает очередная ссора. А ночью матери становится плохо с сердцем. На помощь приходит соседка Катя – она работает медсестрой. Сергей понимает, что не может бросить больную мать, и просит Марину еще немного подождать. Но Марина уходит от Сергея. От соседа Виталия Сергей узнает, что у ресторана, где работает Марина, плохая репутация, и Виталий сам видел, как Марина после вечерней смены садилась в машину к какому-то мужчине. Марина тоже не стала ничего отрицать и лишь попросила оставить ее в покое. От отчаяния Сергей напился, а утром проснулся в собственной квартире… в постели с Катей. Мать сказала, что Сергей сам вчера привел Катю и обещал на ней жениться. Но Сергей ничего не помнит, и жениться на Кате не собирается. Катя сообщает, что у нее в квартире начался ремонт, и просится пожить у Шишкиных. Любовь Васильевна радостно соглашается, и Катя вселяется в комнату Сергея. Но Сергей уходит спать в другую комнату. А вскоре сосед признается, что оговорил Марину по просьбе Кати, потому что должен был ей денег, и за это она простит ему долг. Сергей уходит из дома и снимает квартиру. А вскоре мирится с Мариной.



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