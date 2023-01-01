Сердце на двоих. Диана Соул (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Эмма должна была умереть ещё в детстве. Но древняя магия сильна, а женщина, нашедшая у дороги умирающую девочку, сумела отмолить ей жизнь, сделав своей дархме – душевной дочерью. С тех пор прошло много лет, Эмма выросла, стала красавицей, на которую заглядываются женихи, но ее сердце сухо: ведь если девушка полюбит – оно остановится навсегда. Ричарда растили правителем. Жёсткий, уверенный, расчётливый, не имеющий изъянов и души – так говорят о нем все и боятся, что его гнев прольётся на их головы. И лишь избранные знают, что у будущего короля есть тайна – в его груди бьётся чужое сердце, которое может замереть в любой момент.



Сердце на двоих слушать на видеосервисе Wink.