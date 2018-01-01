Сердце мира. Сергей Савинов, Антон Емельянов (книга, 2020) слушать онлайн

«Сердце мира» – фантастический роман Антона Емельянова и Сергея Савинова, шестая книга цикла «Мир Карика», жанр LitRPG, боевое фэнтези, попаданцы. Вам лгали, лгут и будут лгать. Нагло. Этот мир построен на лжи! А еще твой покровитель пропал, новые враги сильнее старых, да и со старыми еще не всe до конца ясно. Впрочем, есть и плюсы: с книги пси-силы снято проклятье, в мире теней после отправки туда бога обмана всем явно будет не до меня, а там и с двойником еще найдется время разобраться… В общем, дел полно, главное, выжить, ничего не пропустить, и тогда обязательно все будет хорошо. Книга 1. Первый игрок Книга 2. Первый поход Книга 3. Доспехи бога Книга 4. Настоящая магия Книга 5. Бесконечная война Книга 6. Сердце мира Книга 7. Мир обмана Книга 8. Братство обмана © Емельянов Антон, Савинов Сергей © ИДДК



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