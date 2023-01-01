WinkАудиокнигиСердце компании. Почему организационная культура значит больше, чем стратегия или финансы. Патрик Ленсиони. Ключевые идеи книги.
Сердце компании. Почему организационная культура значит больше, чем стратегия или финансы. Патрик Ленсиони. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес31 мин16+
Этa аудиокнига пока недоступна
Сюжет
Книга Патрика Ленсиони «Сердце компании. Почему организационная культура значит больше, чем стратегия или финансы» посвящена эффективным инструментам оздоровления организации, которые успешно атакуют коренные причины дисфункций, интриг и беспорядка. Автор предлагает лидерам переключить свое внимание с базовых компонентов бизнеса на более тонкую вещь — организационное развитие. Ленсиони — основатель и президент TableGroup, которая уже 20 лет специализируется на организационном развитии и командообразовании во многих странах мира, работая в компаниях, начиная от списка Fortune 500 и заканчивая стартапами и НКО.
Сердце компании слушать на видеосервисе Wink.