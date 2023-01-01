Сердце из стекла. Елена Горская (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Он – король преступного мира двуликих. Безжалостный, жестокий, способный уничтожить любого по щелчку пальцев. Никто и никогда не видел его истинного лица…… никто, кроме меня.Одна роковая случайность – и я узнала его главный секрет. Должна была умереть, но он решил иначе и сделал меня своей пленницей… Дал выбор, который может стоит мне не только души, но и сердца.



Сердце из стекла слушать на видеосервисе Wink.