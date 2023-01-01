Сердце дракона. Танец с врагом. Татьяна Серганова (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярной писательницы Татьяны Сергановой – «Сердце дракона. Танец с врагом», вторую в серии «Танец с врагом». Книга прочитана популярной киноактрисой и известной актрисой дубляжа Алисой Павловой. Это было простое задание – найти сердце дракона и вернуть его владельцу. Попав на королевский отбор под чужим именем, я оказалась истинной парой принца. Молодой наследник готов на все, чтобы сделать меня своей избранницей. Но прошлое не дает покоя, как и тайны моей семьи. Как разобраться со всем этим, выжить в интригах двора и не сойти с ума? Особенно, когда рядом почти все время находится вредный дракон, от взгляда на которого все сильнее стучит сердце.



Сердце дракона слушать на видеосервисе Wink.