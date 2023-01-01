Сердце для любимой. Мария Геррер (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Аня – юная художница, волею случая попавшая в северную столицу. Макс – владелец спортивных клубов и представитель золотой молодежи. Они живут в разных мирах и их пути не могут пересечься. Но проказница-судьба столкнула наивную девушку и законченного эгоиста. Макс легкомысленно заключает с д�ругом пари на любовь провинциалки Ани. Кто победит в борьбе за сердце девушки – состоятельный бизнесмен, или простой, но очаровательный разнорабочий, которым прикидывается Макс? Сможет ли он прожить без денег и связей в питерской коммуналке, да еще и завоевать независимую Аню? Казалось бы, итог ясен, но кто мог предположить, что в дело вмешается настоящая любовь?



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