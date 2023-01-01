«Сербский базовый». Вводная лекция. Дмитрий Петров,Светлана Зимодрик (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

«Дорогие друзья, представляю вам курс сербского языка. Он начнётся с лекции, на которой я расскажу об истории и особенностях славянских языков. А сам курс по моей методике проведёт преподаватель Светлана Зимодрик. Сербский и русский во многом похожи, ведь они оба относятся к славянской языковой группе. Поэтому вы, несомненно, сможете освоить основы сербского языка, научитесь понимать этот язык и говорить на нём». Дмитрий Петров расскажет об истории и особенностях славянских языков. Славянские языки имеют много общего в лексике, грамматике, в фонетике. Все они произошли от одного праязыка и постоянно находились в тесном контакте друг с другом. Дмитрий Петров – автор методики интенсивного обучения иностранным языкам, полиглот, психолингвист, синхронный переводчик, свободно владеющий 35 языками. Уникальная методика позволяет заговорить на иностранном языке за 16 уроков. Эффективность обучения подтверждают многочисленные выпускники курсов Дмитрия Петрова. Курс сербского языка ведет Светлана Зимодрик.



«Сербский базовый» слушать на видеосервисе Wink.