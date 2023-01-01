WinkАудиокнигиСерафим Ежиков. Александр Эртель
Серафим Ежиков. Александр Эртель (книга, 2021) слушать онлайн
2021, Аудиокнига
Классика12+
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Сюжет
«Отрекомендовался он мне Серафимом Ежиковым. Лицо его было не без приятности. Правда, лицо это не было красиво, и черты его скорей поражали безобразием, чем правильностью, но от этого безобразия веяло глубокой симпатичностью. В разговоре он часто и внезапно краснел, причем лицо его получало выражение чрезвычайно приятной застенчивости и какого-то совершенно девичьего целомудрия…»
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