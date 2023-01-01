Серафим Ежиков. Александр Эртель (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

«Отрекомендовался он мне Серафимом Ежиковым. Лицо его было не без приятности. Правда, лицо это не было красиво, и черты его скорей поражали безобразием, чем правильностью, но от этого безобразия веяло глубокой симпатичностью. В разговоре он часто и внезапно краснел, причем лицо его получало выражение чрезвычайно приятной застенчивости и какого-то совершенно девичьего целомудрия…»



Серафим Ежиков слушать на видеосервисе Wink.