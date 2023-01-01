Сэр Найджел. Артур Конан Дойл (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Юный английский рыцарь, сэр Найджел Лоринг, отправляется служить своему королю через пролив, во Францию, где еще только разгорается пламя Столетней войны. Согласно своему обету, он может вернуться на родину только тогда, когда совершит три настоящих подвига. «В романе нет ни одного эпизода, для которого нельзя найти подтверждения в источниках. Изысканные законы рыцарственности были лишь тонкой пленкой на поверхности жизни, а под ней прятались варварство и звериная жестокость, чуждые милосердию. Это была грубая, нецивилизованная Англия, полная стихийных страстей, искупаемых лишь такими же стихийными добродетелями. Вот такой я и стремился ее изобразить». (А. Конан Дойл. Предварение к «Сэру Найджелу»).



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