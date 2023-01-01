Сентиментальный прораб. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

43-летняя Валентина Савушкина во время совместной с мужем Николаем генеральной уборки обнаружила в квартире незнакомую шкатулку, закрытую на замок. Смущаясь, муж поспешил спрятать шкатулку и наотрез отказался рассказать жене, что же находится внутри. С этой минуты Валентина лишилась покоя. Николай же вел себя, как обычно: был внимателен к жене, делал комплименты, пытался вызвать романтические воспоминания об их юности… Однако, постаревшая Валентина была уверена, что утратила свою привлекательность для мужа, а он таким поведением лишь пытается притупить ее бдительность, чтобы вести тайную, другую жизнь. И вскоре Валентина выяснила, что у Николая, оказывается, давно существуют «отношения» с коллегой по работе Зинаидой. Николай все отрицал, уверял, что это только Зина любила его долгое время, он же не испытывал к ней никаких чувств и ни разу не изменил жене. Валентина с трудом поверила в эту «сказку» и продолжила слежку. Наконец, версия Валентины о двойной жизни мужа стала подтверждаться реальными фактами. Валентина обнаружила дорогую цепочку, которую в тот же день ничего не подозревающий Николай преподнес молодой девушке на свидании. Лицемерие мужа больно ранило Валентину. Вскоре она встретилась с девушкой Николая Людмилой и ее матерью Евгенией. Людмила оказалась внебрачной дочерью Николая, а скандалистка Евгения заявила, что Николай собирается бросить Валентину и, наконец, вернуться к ней. Николай предпринял попытку оправдаться перед женой, утверждая, что просто встречается с дочерью, о существовании которой сам узнал лишь несколько лет назад, поскольку с ее матерью расстался, не зная о беременности, как только встретил Валентину. Однако Валентина выставила мужа. Спустя некоторое время Валентину встретила дочь Николая Людмила. Выяснилось, что Николай вовсе не вернулся в свою «вторую семью». Тут только Валентина взглянула на ситуацию новыми глазами. Ей удалось открыть шкатулку мужа, и, вместо писем любовниц, она обнаружила там свои письма к нему, билеты в кино, которое они с Николаем посмотрели в день знакомства, и даже фантики от конфет, которые она любила в молодости… Валентина, наконец, поняла, что Николай, глубоко скрывающий свою сентиментальность, не лгал ей, и попыталась спасти свою любовь…



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