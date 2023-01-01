Сенсация. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Сенсация. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Сенсация. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство16+

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О книге

25-летняя журналистка Валентина Ларина писала сенсационные статьи, выискивая сомнительные факты о жизни местных знаменитостей. Это не нравилось ее молодому человеку Семену. Однажды, по заданию главного редактора газеты Алексея Томина, Валентина отправилась в роддом и под видом санитарки, познакомилась с шестнадцатилетней беременной девушкой Яной, написав про нее трогательную статью. Редактор принял статью, а на утро Валентина увидела, что под ее фамилией вышла статья, в которой Яну выставили проституткой. Пока Валентина разбиралась с редактором, позвонили из роддома и сообщили, что Яна, не выдержав позора, покончила с собой. Семен порвал с Валентиной. Весь город говорил о том, что журналистка стала причиной смерти несчастной девушки. Но на улице Валентина случайно столкнулась с живой и здоровой Яной. Оказалось, что она лишь инсценировала самоубийство. Валентина отправилась к редактору, но он отказался давать опровержение. Тогда свою помощь Валентине предложил Семен, он договорился с телевидением, что они возьмут у Яны и Валентины интервью. Но Яна, плача, отказалась ехать на телевидение, она устала от «дурной славы». Семен и Валентина почти силой потащили Яну в студию, но по дороге Валентина впервые поняла, что творит зло, предавая гласности личную жизнь людей. Семен согласился с Валентиной.

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Жанр
Культура и искусство, Психология

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