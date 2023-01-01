Семьянин. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Инга была счастлива: она вышла замуж за любимого мужчину и ждала от него ребёнка. Однажды Семён уехал в командировку в соседний город Сосновск, а свой мобильник забыл дома. Ему позвонила женщина и представилась его законной супругой Тамарой, с которой Семён якобы состоит двадцать лет в законном браке, имеет взрослую дочь и общий бизнес. Инга решила выяснить правду и отправилась в Сосновск на встречу с Тамарой. К ужасу обеих женщин оказалось, что Семён ведёт двойную жизнь. Он имеет два паспорта и двух жён в соседних городах. Вернувшись домой, Инга решила аннулировать брак с Семёном и заявить на него в полицию. Однако Семён сумел убедить Ингу, что любит только её, а брак с Тамарой давно стал формальностью. Семён заверил Ингу, что разведётся с Тамарой, разделит бизнес, и они заживут счастливо и безбедно. Инга поверила Семёну. Скорее Семён снова поехал в Сосновск, чтобы оформить развод. Инга боялась, что Семён вернётся к Тамаре, тем более что муж не звонил ей, а его телефон был выключен. Отчаявшись, Инга под благовидным предлогом позвонила Тамаре, но услышала, что Тамара давно не видела Семёна, и никаких документов в этот раз они не оформляли. Тамара сказала Инге, что Семён всю жизнь изменял ей, и посоветовала сопернице расстаться с ним. После разговора с Тамарой Инга впала в депрессию. Однако вернувшийся из командировки Семён обвинил Тамару во лжи, а молчание объяснил проблемами с телефоном. Инга вновь поверила мужу. Семён рассказал, что ему пришлось отдать Тамаре квартиру и бизнес в обмен на то, что она не станет заявлять на Семёна в полицию, и ему придётся много работать, чтобы начать бизнес с нуля. Однажды Инга встретила старую знакомую Римму, и та похвасталась предстоящей свадьбой с богатым и щедрым поклонником, который делает ей дорогие подарки. На фото Инга узнала Семёна. От пережитого стресса Инга потеряла ребёнка. Семён обвинил в случившемся Ингу, и сказал, что она сама толкнула его к измене ревностью и подозрениями. Инга выгнала мужа. Скоро она узнала, что Римма бросила Семёна, когда узнала, что у того нет денег. Семён снова пришёл к Инге, умолял простить, но на этот раз Инга осталась непреклонна и выставила Семёна вон.



Семьянин слушать на видеосервисе Wink.