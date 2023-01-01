Семья без правил. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Семья без правил. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Семья без правил. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство30 мин16+

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О книге

Закоренелый холостяк Игорь Журавлев два года сожительствовал с Мариной, но упорно отказывался жениться на ней. Он считал, что семья – это ограничение свободы и куча обязательств. Отчаявшись женить на себе Николая, Марина решила уйти от него. Но Николай не воспринял ультиматум Марины всерьез. Он уехал с друзьями на охоту, а, вернувшись, узнал, что Марина уволилась с работы и уехала. Игорь был оскорблён этим поступком Марины. Вскоре он вступил в связь с раскованной и сексуальной Олесей. Поначалу ему нравилось, что она, так же, как и он, ратует за свободные отношения и стремится к беззаботному существованию. Но вскоре Игоря начало удивлять абсолютное безразличие Олеси к его проблемам. Он сравнивает ее с нежной и заботливой Мариной. Но когда Марина предпринимает попытку вернуться, Игорь прогоняет ее. Друг Игоря Николай пытается вразумить его, но Игорь не может простить «предательства» Марины. Он предлагает Олесе переехать к нему, но та не хочет терять свободы. Вскоре Олеся бросает Игоря. Случайно он встречает Марину с Николаем. Тот приютил Марину, когда Игорь ее выгнал, а вскоре признался ей в том, что давно любит ее. Игорь безуспешно пытается вернуть Марину. Понимая, что сам виноват в своем одиночестве, просит у нее прощения..

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Жанр
Культура и искусство, Психология
Время
30 мин / 00:30

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