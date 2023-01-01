Семья без правил. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Закоренелый холостяк Игорь Журавлев два года сожительствовал с Мариной, но упорно отказывался жениться на ней. Он считал, что семья – это ограничение свободы и куча обязательств. Отчаявшись женить на себе Николая, Марина решила уйти от него. Но Николай не воспринял ультиматум Марины всерьез. Он уехал с друзьями на охоту, а, вернувшись, узнал, что Марина уволилась с работы и уехала. Игорь был оскорблён этим поступком Марины. Вскоре он вступил в связь с раскованной и сексуальной Олесей. Поначалу ему нравилось, что она, так же, как и он, ратует за свободные отношения и стремится к беззаботному существованию. Но вскоре Игоря начало удивлять абсолютное безразличие Олеси к его проблемам. Он сравнивает ее с нежной и заботливой Мариной. Но когда Марина предпринимает попытку вернуться, Игорь прогоняет ее. Друг Игоря Николай пытается вразумить его, но Игорь не может простить «предательства» Марины. Он предлагает Олесе переехать к нему, но та не хочет терять свободы. Вскоре Олеся бросает Игоря. Случайно он встречает Марину с Николаем. Тот приютил Марину, когда Игорь ее выгнал, а вскоре признался ей в том, что давно любит ее. Игорь безуспешно пытается вернуть Марину. Понимая, что сам виноват в своем одиночестве, просит у нее прощения..



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