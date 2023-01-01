Семнадцать мгновений весны. Юлиан Семенов (книга, 1969) слушать онлайн

Сюжет

9 мая 1945 года закончилась самая кровопролитная война в истории человечества. Двадцать семь миллионов человек – такова цена Победы советского народа в Великой Отечественной Войне. Из учебников истории и кинофильмов мы знаем об основных сражениях на фронтах той войны: об обороне Москвы и блокаде Ленинграда, о Курской дуге и битве под Сталинградом. Но не стоит забывать и о тех, кто самоотверженно работал в тылу, о подвиге разведчиков, мужестве их семей. Мы склоняем головы перед героями той войны, и еще раз говорим им спасибо за то, что только благодаря их доблести и героизму, сегодня живем все мы. «Семнадцать мгновений весны» – 1945 год. Берлин. Советский разведчик Максим Исаев под видом штандартенфюрера СС Штирлица работает в политической разведке фашистской Германии. В феврале 1945 года он получает из Центра задание собрать информацию о переговорах немцев и союзников. Положение осложняется тем, что деятельностью Штирлица начинает интересоваться Гестапо. © Ю. Семенов (наследники) ©



Семнадцать мгновений весны слушать на видеосервисе Wink.