Семейные ценности. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Женя Семенова случайно узнает, что у ее отца есть любовница. Женя обращается за помощью к психоаналитику, но не хочет понять, что вмешиваться в отношения родителей бесполезно. Женя уверена, что у них идеальная семья, и хочет сохранить ее любой ценой. Не слушая рекомендаций психоаналитика, Женя затевает собственную игру. В результате отец уходит из дома. И только благодаря помощи психоаналитика Женя понимает, что это – не конец, а начало новых, куда более счастливых отношений….



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