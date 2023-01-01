WinkАудиокнигиСемейные ценности. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
Семейные ценности. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн
2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство16+
Этa аудиокнига пока недоступна
О книге
Женя Семенова случайно узнает, что у ее отца есть любовница. Женя обращается за помощью к психоаналитику, но не хочет понять, что вмешиваться в отношения родителей бесполезно. Женя уверена, что у них идеальная семья, и хочет сохранить ее любой ценой. Не слушая рекомендаций психоаналитика, Женя затевает собственную игру. В результате отец уходит из дома. И только благодаря помощи психоаналитика Женя понимает, что это – не конец, а начало новых, куда более счастливых отношений….
Семейные ценности слушать на видеосервисе Wink.