Семейные ценности. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Семейные ценности. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Семейные ценности. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство16+

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О книге

Женя Семенова случайно узнает, что у ее отца есть любовница. Женя обращается за помощью к психоаналитику, но не хочет понять, что вмешиваться в отношения родителей бесполезно. Женя уверена, что у них идеальная семья, и хочет сохранить ее любой ценой. Не слушая рекомендаций психоаналитика, Женя затевает собственную игру. В результате отец уходит из дома. И только благодаря помощи психоаналитика Женя понимает, что это – не конец, а начало новых, куда более счастливых отношений….

Семейные ценности слушать на видеосервисе Wink.

Жанр
Культура и искусство, Психология

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