Семейные тайны. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Екатерина Тимошина неожиданно узнала, что является не родной, а приёмной дочерью своих родителей. Об этом ей рассказала её бабушка Наталья Ивановна, которая когда-то работала главным врачом роддома. Екатерина попросила своего приёмного отца, Валентина Тимошина, помочь разыскать свою настоящую мать, для того чтобы спросить её, почему та бросила своего ребёнка. Отец посоветовал Екатерине не ворошить прошлое. Они с бабушкой очень её любят и этого должно быть вполне достаточно, чтобы отказаться от этой ненужной затеи. Екатерина не послушалась советов отца и бабушки. Наталья Ивановна нечаянно проговорилась, что биологическая мать Кати, Вика, когда-то работала в том же роддоме, где бабушка была главным врачом. Катя попросила своего друга Михаила Стекольникова помочь ей. Михаилу удалось выяснить, что Викторией зовут нянечку, которая, действительно, до сих пор работает в роддоме. Екатерина не стала объяснять Михаилу, для чего она устроила слежку за простой нянечкой. Дома Екатерина объявила, что разыскала свою настоящую мать. Поняв, что настырная девушка не отступится от задуманного, отец согласился, чтобы Катя поговорила с Викторией Пучковой. На другой день Катя пришла домой к своей матери и сообщила, что она её дочь. Пучкова была потрясена. Она поведала Кате, что её практически заставили отказаться от ребёнка. Слабохарактерный жених Вики, Валёк не смог пойти против своей властной матери, которая была категорически против его женитьбы. Спустя некоторое время, Катя стала свидетельницей того, как её бабушка вышла из подъезда дома, в котором проживала Пучкова. Мать отрицала, что бабушка Кати приходила к ней. Она была явно чем-то напугана. В этот момент, Катя поняла, кто был тот «жених» её мамы по имени «Валёк», который не смог пойти против своей властной матери. Катя пришла к своему отцу и обвинила его в том, что это именно он слабохарактерный и подлый тип, из-за которого её мама была вынуждена бросить своего ребёнка. Отец не нашёл, что ответить и Катя поняла, что оказалась права. Она приняла решение уйти из дома. Она пришла к своей матери и попросилась временно пожить у неё. Виктория согласилась, но попыталась выяснить причину ухода Кати от своих приёмных родителей. Когда Катя всё рассказала матери, та огорошила дочь, сказав, что Катя ошиблась. В роддоме работали два молодых человека по имени «Валентин». Один из них, действительно, стал приёмным отцом Кати, но настоящий отец совсем не он. Екатерина поняла, сколько дров она наломала, пытаясь докопаться до правды. А главное всё же заключается в том, что её приёмные родители её по-прежнему любят.



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