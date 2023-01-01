Семейные отношения и их воспитательное значение. А. Острогорский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«По общему представлению воспитание и сводится к борьбе с натурой ребенка. Зол он – надо искоренять в нем злые наклонности неряха он, беспорядочен – надо приучать его к опрятности и порядку лжив он – надо наказывать за каждую ложь. Ради этого перевоспитания дурной натуры в хорошую стараются внести в сознание ребенка разные сдерживающие натуру мотивы: страха, стыда, боли и пр. Понятно, что родителям ввиду такой задачи приходится прибегать к разным искусственным мерам, изобретать средства для воздействия на ребенка, и так как выбор их невелик, то придумывать вариации на одни и те же, в сущности, темы и часто после многих неудач, разочарований и огорчений видеть, что все труды их ушли бесплодно, что дурной ребенок не исправляется, а иногда и прямо становится все невыносимее и хуже.» А. Н. Острогорский, «СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ и их воспитательное значение»



Семейные отношения и их воспитательное значение слушать на видеосервисе Wink.