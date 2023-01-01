Семейные финансы – это просто: Подсказки, советы и решения для вашего бюджета. Инна Филатова (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Инна Филатова, финансовый консультант и инвестор, поможет вам с легкостью управлять личными финансами и освоить простые способы экономии. Она предлагает вам практические советы, пошаговые инструкции и полезные лайфхаки для организации и оптимизации семейного бюджета. Вы узнаете, как выгод�но использовать кредиты, быстро выплатить ипотеку и серьезно сократить расходы на лечение. Автором подробно рассматриваются вопросы образования, планирования пенсии и многие другие нюансы которые помогут закрепить полученные знания, развить полезные финансовые привычки и спокойнее смотреть в будущее.



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