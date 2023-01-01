Семейная традиция. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

В семье Макеевых из поколения в поколение молодые люди знакомились и женились по протекции родителей. Эта семейная традиция не волновала 24-летнего Диму Макеева до тех пор, пока однажды родители не заявили ему: они присмотрели ему невесту! Дима взбунтовался. Ему вовсе не хотелось встречаться с Катей. Тем более, что новая соседка Людмила показалась ему очень интересной и необычной девушкой. Людмила честно рассказала о себе: она встречается с женатым мужчиной и эту квартиру он для нее снимает. И шансов развести своего «женатика» с женой у нее немного. Дима попытался ухаживать за Людмилой, и встретил насмешливый отпор. Тогда он решил продемонстрировать Людмиле, что он не одинок, и несколько раз встретился с Катей. Внешне Катя понравилась Диме, но то, что она уже распланировала свою личную жизнь, его насторожило. Дима почувствовал, что Катя включила его в свой жизненный план в качестве наиболее вероятного мужа, и испугался. Между тем отношения Людмилы с ее возлюбленным ухудшились. Людмила заболела, а ее «женатик» не мог вырваться из семьи и уделить ей внимание. Дима воспользовался ситуацией, и их с Людмилой отношения стали стремительно развиваться. Наконец, они с Людмилой признались друг другу в любви. Встал вопрос, как им быть дальше. Людмила придумала выход. Они должны уехать в Москву, где их ожидает море неизведанных возможностей и непредсказуемых поворотов. Дима засомневался, в нем не было авантюрной жилки, и он не был склонен к резким жизненным виражам. Тогда Людмила напомнила Диме, что его с юных лет «впрягли» в семейный бизнес, и другой карьеры, кроме пекарни отца, Дима не знал. А значит – и не жил, не пробовал себя по-настоящему реализовать! Любовь пересилила Димины опасения, и он ринулся в новую жизнь, поругавшись с родителями и бросив Катю. Однако в решающую минуту Людмила заявила Диме, что не едет в столицу. У нее возникли новые «шансы» с предыдущим кавалером. После такого «непредсказуемого» поворота Дима убедился: его место здесь, в родном городе, в их семейной пекарне. А личную жизнь лучше строить с такой же не авантюрной, а домашней, рассудительной девушкой, которая разделяет его интересы. И Катя, с которой познакомили его родители, как нельзя лучше подходит ему в жены.



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