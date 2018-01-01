Семеро Тайных. Юрий Никитин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу мэтра российской фэнтези и фантастики Юрия Никитина «Семеро Тайных» – восьмую в культовой серии «Трое из леса». Перед Троими из Леса открываются три дороги. Каждый должен выбрать и пройти свою. Волхв Олег уходит в далекие пещеры, чтобы постигнуть великую премудрость чародейства. Три года упорных трудов и одиночества не проходят бесследно, и, вооруженный новыми знаниями и силами, он смело отправляется на поиски магической Жемчужины, исполняющей любые желания… Слушаем, лайкаем, активно комментируем! ) ©



Семеро Тайных слушать на видеосервисе Wink.