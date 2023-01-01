Семеро детей Ялакай. Алтайские сказки. Народное творчество (Фольклор) (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Открасот Алтайского края захватывает дух– там высятся величественные горы, шумят бурные прозрачные реки– Катунь, Чуя иБия, простираются бескрайние луга истепи… Алтайцы, жители этих мест, всегда были чудесными рассказчиками исумели пронести сквозь века героическую историю своего края. Валтайских сказках встречаются умные ихрабрые звери, злые шаманы, находчивые юноши ижадные ханы, иконечноже, всегда побеждают добро иправда.



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