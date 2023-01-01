Семь возрастов смерти. Путешествие судмедэксперта по жизни. Ричард Шеперд
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Семь возрастов смерти. Путешествие судмедэксперта по жизни. Ричард Шеперд

Семь возрастов смерти. Путешествие судмедэксперта по жизни. Ричард Шеперд (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Биографии и мемуары, Нон-фикшн801 мин18+

Сюжет

Ричард Шеперд, ведущий судмедэксперт Великобритании и автор бестселлера «Неестественные причины», решил еще раз поговорить о том, в чем разбирается лучше всего, – о связи жизни и смерти. Но на этот раз предметом его интереса стали возраст и те необратимые изменения, которые происходят с нами по мере старения. В своей новой книге «Семь возрастов смерти» доктор Шеперд берет читателя в путешествие по разным этапам жизни: от младенчества до глубокой старости. И показывает, какие опасности поджидают человеческое тело на каждом из них. Кроме описания случаев из практики, Ричард Шеперд включил в книгу объяснения различных систем организма и их особенностей. Вы узнаете, почему в определенном возрасте некоторые причины смерти становятся более вероятными и можно ли что-то с этим поделать. Эта книга вобрала в себя не только многолетний профессиональный опыт ее автора, но и его личные переживания, мысли о собственном старении. Как замечает доктор Шеперд в предисловии к ней: «Я смело взгляну в лицо своему старению и, возможно, помогу читателям сделать то же самое».

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