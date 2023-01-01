Семь практик осознанного лидера, или Бизнес в стиле дзен. Марк Лессер (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Книга посвящена семи практикам, призванным помочь руководителям сделать бизнес более эффективным и создать в компании атмосферу, в которой процветают сострадание, вовлеченность и созидательность. Марк Лессер – основатель компании ZBA Associates, которая специализируется на тренингах по внимательности и коучинге руководителей компаний. Он проводил тренинги во многих компаниях мира, включая Google, SAP, Genentech и Kaiser. Прежде чем стать коучем, Лессер десять лет провел в дзен-монастыре в Сан-Франциско, практикуя и управляя кафе. По его словам, этот опыт и заложил основу его профессионального успеха.



Семь практик осознанного лидера, или Бизнес в стиле дзен слушать на видеосервисе Wink.