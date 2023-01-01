Семь недель в чужом теле. Андрей Толоков (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Два человека, абсолютные тёзки, даже рождённые в один день, совершенно случайно встречаются в маленьком портовом городе. Один из них богатый влиятельный человек, другой – простой моряк. Волей судьбы они оказываются на одной океанской яхте. Яхта терпит кораблекрушение. Оба наших героя попадают в очень необычную ситуацию. Их жизни смешиваются в один фантастический клубок. Смогут ли они пережить посланные им испытания?



Семь недель в чужом теле слушать на видеосервисе Wink.