Семь этюдов по физике. Карло Ровелли. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Семь этюдов по физике» Карло Ровелли вкратце рассказывает о самых важных для понимания устройства мира физических теориях последних лет. Какие загадки ученые уже разгадали, а какие им еще только предстоит разгадать? Как образуются черные дыры, что такое темная материя и Большой отскок? Итальянский физик и популяризатор науки, входящий в список 100 мировых мыслителей, доступно и просто рассказывает о проблемах, которые решают современные ученые. Прочитав эту книгу, вы будете лучше ориентироваться в современных научных дискуссиях, а самое главное — снова начнете смотреть на звезды и научитесь еще больше ценить хрупкую и прекрасную жизнь на планете Земля.



Семь этюдов по физике слушать на видеосервисе Wink.