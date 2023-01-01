Селена, которую мама привела в секту. Селена А. Уиттман (книга, 2020) слушать онлайн

В 1958 году бывший член клуба анонимных алкоголиков Чарльз Дедерих основал «клуб любви и заботы», который позже стал общиной Синанон, а впоследствии сектой. О Синанон известно мало, но Селена, которая попала в него в возрасте шести лет, на себе испытала все ужасы системы. Чак выступал против традиционной семьи и разделял детей с родителями и мужей с женами. А еще ввел понятие «Игра» – собрание участников, когда все в грубой форме начинают критиковать друг друга, якобы освобождаясь от внутреннего негатива. Много лет Селена мечтала о побеге, и наконец ей это удалось…



Селена, которую мама привела в секту слушать на видеосервисе Wink.