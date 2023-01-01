Сексуальные фантазии. Что скрывают женщины. Лучшее руководство. Питер Хоуп
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Сексуальные фантазии. Что скрывают женщины. Лучшее руководство. Питер Хоуп

Сексуальные фантазии. Что скрывают женщины. Лучшее руководство. Питер Хоуп (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Психология, Эротика18+

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Сюжет

Книга – исследование «Сексуальные фантазии. Что скрывают женщины? Лучшее руководство» расскажет о тайных фантазиях и способах проявления сексуальной энергии женщин, рожденных под разными знаками зодиака. В книге Питера Хоупа то, о чем не принято говорить вслух, а порой и признаться не только партнеру, но и себе. Эта книга поможет вам лучше понимать свою женщину, узнать, о чем она мечтает и как ей это дать! Обнажая тайны, вы становитесь ближе.

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