WinkАудиокнигиСексуальные фантазии. Что скрывают женщины. Лучшее руководство. Питер Хоуп
Сексуальные фантазии. Что скрывают женщины. Лучшее руководство. Питер Хоуп (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Психология, Эротика18+
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Сюжет
Книга – исследование «Сексуальные фантазии. Что скрывают женщины? Лучшее руководство» расскажет о тайных фантазиях и способах проявления сексуальной энергии женщин, рожденных под разными знаками зодиака. В книге Питера Хоупа то, о чем не принято говорить вслух, а порой и признаться не тольк�о партнеру, но и себе. Эта книга поможет вам лучше понимать свою женщину, узнать, о чем она мечтает и как ей это дать! Обнажая тайны, вы становитесь ближе.
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